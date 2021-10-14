Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова — о фото с Тимуром Родригезом в жюри «Ледникового периода»: люди в белом

Татьяна Тарасова — о фото с Тимуром Родригезом в жюри «Ледникового периода»: люди в белом
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала свежее фото в своём «инстаграме». На нём Тарасова сидит в кресле судьи телешоу «Ледниковый период», а рядом — российский шоумен Тимур Родригез.

«Люди в белом», — подписала фотографию Татьяна Анатольевна.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Подписчики прокомментировали пост следующим образом.

«Татьяна Анатольевна, счастье видеть Вас в прекрасном настроении, красивой и на съёмках «Ледникового», «Татьяна Анатольевна, вы как всегда прекрасны», «Шедеврально».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме
Татьяна Тарасова показала образ Алины Загитовой в 3-м эпизоде «Ледникового периода». Фото
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021