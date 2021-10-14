Татьяна Тарасова — о фото с Тимуром Родригезом в жюри «Ледникового периода»: люди в белом

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала свежее фото в своём «инстаграме». На нём Тарасова сидит в кресле судьи телешоу «Ледниковый период», а рядом — российский шоумен Тимур Родригез.



«Люди в белом», — подписала фотографию Татьяна Анатольевна.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Подписчики прокомментировали пост следующим образом.

«Татьяна Анатольевна, счастье видеть Вас в прекрасном настроении, красивой и на съёмках «Ледникового», «Татьяна Анатольевна, вы как всегда прекрасны», «Шедеврально».

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