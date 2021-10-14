Американский журналист убеждён, что Косторная лишилась поддержки России и надбавки оценок

Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал выступление россиянки Алёны Косторной на турнире Finlandia Trophy. Косторная заняла третье место, уступив соотечественницам Камиле Валиевой и Елизавете Туктамышевой.

«В России активно говорят о том, что турнир Finlandia Trophy должен был стать уроком для Косторной. Если мы посмотрим на судейские протоколы произвольной программы, там очень интересная ситуация. Российский судья поставил Луну Хендрикс выше Алёны по компонентам, хотя у него не было необходимости. Если так делает российский судья…

Мне до этого говорили, что федерация отстранилась от Алёны, этой драмы, Розанова, всего этого. Когда она не сделала второй тройной аксель на тестовых соревнованиях, у них было собрание, и понятно, что это выступление сочли недостаточным: «Это не олимпийский уровень, мы тебе не дадим высоких оценок». Ну вы сами знаете, есть российский бонус, бонус Этери — вот откуда такие высочайшие оценки.

По компонентам Косторная позади Туктамышевой, у которой больше всех перекуров во время выступления. Да, это очаровательная девушка, но у нас Ice Wars 1999 или мы боремся за Олимпиаду? Алёна выглядела медленной, ощущалась нехватка настроя, веры в себя. Она была особенной, если вспомните её выступление двухлетней давности. Эта экспрессия: «Эй, смотрите на меня, на работу ног». Этого больше нет. Не знаю, в чём причина, но сейчас она выглядит слабее, чем в прежние годы.

Тренеры не радовались после короткой программы, когда Косторная была выше Валиевой. Вы же видели лицо тренера, когда Алёна набрала больше баллов. На этом турнире планировалось другое. Падение Камилы с тройного акселя — это отдельный разговор. Главное — Косторной не отводили второе место, её чётко ставили третьей россиянкой, и тренеры это понимали», — сказал Лис в интервью YouTube-каналу The Skating Lesson.

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