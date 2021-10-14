Американский журналист назвал фигуристку, готовую прервать доминирование россиянок

Американский журналист Дэвид Лис высказал мнение, что японка Вакаба Хигучи способна прервать доминирование россиянок в женском одиночном катании. В начале октября 20-летняя Хигучи выиграла турнир Japan Open, чисто прыгнув тройной аксель.

«Не думаю, что сейчас российские фигуристки настолько доминируют, если говорить об их собственных выступлениях по сравнению с прошлым или позапрошлым годом. Да, у них шесть девушек. Но у Хромых нет той стабильности, того уровня выступления, хоть она сейчас и прибавляет. У Усачёвой нет ни тройного акселя, ни четверного прыжка. Трусова выступает хорошо, но у неё по-прежнему проблемы с тройным акселем, неидеальные четверные. Валиева — тоже не всё в порядке.

Обычно россиянки гораздо выше всех, но ситуация меняется. Есть японские фигуристки, особенно Вакаба Хигучи, несмотря её нестабильность. Вакаба способна бороться с россиянками, и сейчас у неё есть шанс. В прошлом году этого шанса не было. Два года назад ни у кого не было ни малейшего шанса бросить вызов россиянкам. Только они сами могли вычеркнуть себя. Этери (Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата») хочет взять подиум, будет стараться это сделать и настраивает девушек. Но...» — сказал Лис в интервью YouTube-каналу The Skating Lesson.

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