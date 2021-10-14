Тиффани Загорски попала в больницу

Российская фигуристка Тиффани Загорски, которая выступает в танцах на льду с Джонатаном Гурейро, в настоящее время находится в инфекционной больнице. Об этом рассказала тренер пары Светлана Алексеева.
«Тиффани лежит в инфекционной больнице», — приводит слова тренера «РИА Новости Спорт».
Ранее сообщалось, что Загорски и Гурейро снялись с этапа Гран-при Skate America, который пройдёт с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе (США). Таким образом, Россию на Skate America в танцах на льду представит лишь одна пара: Аннабель Морозов и Андрей Багин.
Загорски и Гурейро – неоднократные призёры чемпионатов России, двукратные победители Кубка России. Тиффани родилась в Лондоне, Гурейро – уроженец Австралии.
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