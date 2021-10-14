«Да что делает этот Авербух?» Траньков о реакции на номер Волосожар в «Ледниковом периоде»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал, как отреагировал на новый номер своей супруги Татьяны Волосожар и актёра Фёдора Федотова, которые выступают в паре в телешоу «Ледниковый период». Траньков является членом жюри.

По словам Транькова, изначально ему не понравилась тема, выбранная продюсером Ильёй Авербухом.

«Таня мне сказала, какая у них будет тема. Я возмутился: «Да что делает этот Авербух? Зачем он тебя топит, зачем даёт такую музыку?» Но в который раз Авербух доказывает, что он гений. Как же я горжусь этой маленькой хрупкой девочкой и как сильно я ее люблю», — приводит слова Транькова «Газета.ру».

Третий эпизод сезона-2021 «Ледникового периода» покажут на Первом канале в субботу, 16 октября.

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