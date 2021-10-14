Каори Сакамото победила в короткой программе на турнире Asian Open
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На турнире серии ISU Challenger Asian Open в Пекине (Китай) завершилось выступление женщин в короткой программе.
Лидером соревнования стала 21-летняя японская фигуристка Каори Сакамото. За короткую программу она получила 76,70 балла. На вторую строчку взошла её соотечественница Маи Михара с результатом 67,83 балла. Представительница Финляндии Дженни Сааринен стала третьей. Её выступление судьи оценили в 62,25 балла.
Произвольную программу женщины покажут в пятницу, 15 октября.
Данный турнир является тестовым стартом к зимним Олимпийским играм 2022 года.
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