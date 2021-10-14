Елизавета Туктамышева показала, как выглядит на съёмках и в обычной жизни. Фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева выложила две фотографии в «сториз» своего «инстаграма». На снимках можно посмотреть, как спортсменка выглядит на съёмках (вчера, 13 октября) и в обычной жизни (сегодня, 14 октября).
Напомним, на международном турнире серии «челленджер» под названием Finlandia Trophy, который состоялся в минувшие выходные, Елизавета Туктамышева заняла второе место, уступив лишь соотечественнице Камиле Валиевой и опередив Алёну Косторную. Результат Туктамышевой по итогам двух прокатов — 233,30 балла, Валиева заработала 249,24 балла.
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