Андрей Мозалёв стал вторым в короткой программе на турнире Ice Star в Минске

Российский фигурист Андрей Мозалёв занял второе место в короткой программе на турнире Ice Star в Минске (Беларусь). За технику спортсмен заработал 43,09 балла, за компоненты — 41,59 балла, сумма составила 84,64 балла.
Лучший результат в короткой программе показал представитель Беларуси Константин Милюков, заработавший 88,18 балла, в том числе 47,92 балла за технику и 40,26 балла за компоненты.
Ice Star. Беларусь, Минск. Мужчины. Короткая программа
1. Константин Милюков (Беларусь) – 88,18
2. Андрей Мозалёв (Россия) – 84,68
3. Николай Козлов (Беларусь) – 56,64
4. Александр Лебедев (Беларусь) – 56,33
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