Юма Кагияма выиграл короткую программу на турнире Asian Open

На турнире серии ISU Challenger Asian Open в Пекине (Китай) завершилось выступление мужчин в короткой программе.
Лидером соревнований стал 18-летний японский фигурист Юма Кагияма. За короткую программу он получил 97,80 балла. Вторую строчку занимает его соотечественник Шун Сато с результатом 90,77 балла. Представитель Китая Цзинь Боян стал третьим. Его выступление судьи оценили в 85,02 балла. Денис Васильев из Латвии после короткой программы находится на четвёртом месте, его результат — 84,75 балла.
Произвольную программу мужчины покажут в пятницу, 15 октября.
Данный турнир является тестовым стартом к зимним Олимпийским играм 2022 года.
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