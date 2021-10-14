Юма Кагияма выиграл короткую программу на турнире Asian Open

На турнире серии ISU Challenger Asian Open в Пекине (Китай) завершилось выступление мужчин в короткой программе.



Лидером соревнований стал 18-летний японский фигурист Юма Кагияма. За короткую программу он получил 97,80 балла. Вторую строчку занимает его соотечественник Шун Сато с результатом 90,77 балла. Представитель Китая Цзинь Боян стал третьим. Его выступление судьи оценили в 85,02 балла. Денис Васильев из Латвии после короткой программы находится на четвёртом месте, его результат — 84,75 балла.



Произвольную программу мужчины покажут в пятницу, 15 октября.



Данный турнир является тестовым стартом к зимним Олимпийским играм 2022 года.



Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме Каори Сакамото победила в короткой программе на турнире Asian Open