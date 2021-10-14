Фигурист Григорий Фёдоров выиграл второй этап Кубка России среди юниоров

Москвич Григорий Фёдоров, занимающийся в группе Светланы Соколовской, стал победителем второго этапа Кубка России по фигурному катанию, который проходил в Йошкар-Оле, по программе кандидатов в мастера спорта.

Фёдоров выиграл короткую программу, чего хватило ему, чтобы сохранить лидерство по сумме двух программ. Второе место занял Фёдор Зонов из Санкт-Петербурга. Третьим стал Максим Белявский, ставший лучшим в произвольной программе. Отметим, всех призёров в итоговом протоколе разделяет менее балла.

Фигурное катание. Кубок России. Второй этап. Йошкар-Ола

Юниоры

1. Григорий Фёдоров (Москва) – 223,81.

2. Фёдор Зонов (Санкт-Петербург) – 223,65.

3. Максим Белявский (Москва) – 223,18.