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Фигурист Григорий Фёдоров выиграл второй этап Кубка России среди юниоров

Фигурист Григорий Фёдоров выиграл второй этап Кубка России среди юниоров
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Москвич Григорий Фёдоров, занимающийся в группе Светланы Соколовской, стал победителем второго этапа Кубка России по фигурному катанию, который проходил в Йошкар-Оле, по программе кандидатов в мастера спорта.

Фёдоров выиграл короткую программу, чего хватило ему, чтобы сохранить лидерство по сумме двух программ. Второе место занял Фёдор Зонов из Санкт-Петербурга. Третьим стал Максим Белявский, ставший лучшим в произвольной программе. Отметим, всех призёров в итоговом протоколе разделяет менее балла.

Фигурное катание. Кубок России. Второй этап. Йошкар-Ола
Юниоры

1. Григорий Фёдоров (Москва) – 223,81.
2. Фёдор Зонов (Санкт-Петербург) – 223,65.
3. Максим Белявский (Москва) – 223,18.

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