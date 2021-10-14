Александр Самарин лидирует после короткой программы на Budapest Trophy

Российский фигурист Александр Самарин выиграл короткую программу на международном турнире серии «челленджер» Budapest Trophy. Второе место занял украинец Иван Шмуратко, третий результат показал Маттео Риццо из Италии.

Ещё один российский участник Дмитрий Алиев, допустив падение, показал пятый результат. Отметим, что катание обоих российских участников не было безошибочным. Без погрешностей не обошёлся почти каждый элемент.

Произвольную программу мужчины-одиночники покажут завтра, 15 октября.



Фигурное катание. Budapest Trophy. Венгрия

Мужчины. Короткая программа

1. Александр Самарин (Россия) – 74,46.

2. Иван Шмуратко (Украина) – 73,22.

3. Маттео Риццо (Италия) – 72,94.

...5. Дмитрий Алиев (Россия) – 69,70.