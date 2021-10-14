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Товарный знак бренда «Этери Тутберидзе» официально зарегистрирован

Товарный знак бренда «Этери Тутберидзе» официально зарегистрирован
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Агент Мария Шашина, работающая с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе, рассказала о регистрации именного бренда наставника и объяснила, зачем это нужно.

«Друзья, делюсь с вами крутой новостью! Официально зарегистрирован товарный знак бренда «Этери Тутберидзе». Почему это важно?

Потому что для известного и успешного человека, чьё имя — уже и есть бренд, необходимо защитить его от незаконного использования. Что, к сожалению, нередко происходит с целью наживы или нанесения репутационного ущерба.

Если произойдёт какая-то неприятная ситуация, например, выход биографической книги или фильма, несогласованные с героем, — чем так любят грешить охотники за сенсациями, — обладателю соответствующего товарного знака останется только требовать возмещения морального вреда в рамках закона. Это самый надёжный способ избежать нарушения авторских прав и отстоять свои интересы в правовом поле», — написала Шашина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Марии Шашиной в «Инстаграме».

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