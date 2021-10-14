Фигурист Рухин вернулся из ЦСКА в группу Тутберидзе
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16-летний российский фигурист Егор Рухин вернулся в группу Этери Тутберидзе, сообщает сайт «Матч ТВ» со ссылкой на собственный источник.
Из «Хрустального» в ЦСКА, в группу Елены Буяновой, Рухин перешёл в мае 2021 года. Как спортсмен ЦСКА он стал призёром двух этапов юниорской серии Гран-при и отобрался в финал соревнований. На домашнем этапе в Красноярске Рухин занял второе место, а в Польше – третье.
Теперь, по информации источника, спортсмен попрощался со своим предыдущим штабом и уже около недели вновь тренируется в «Хрустальном».
Финал юниорской серии Гран-при пройдет с 9 по 12 декабря в Осаке (Япония). Там выступят россияне Глеб Лутфуллин, Кирилл Сарновский, Илья Яблоков и Рухин, а также американец Илья Малинин и канадец Уэсли Чу.
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