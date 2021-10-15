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Екатерина Боброва отреагировала на слова судьи Веденина об ориентации Сизерона

Екатерина Боброва отреагировала на слова судьи Веденина об ориентации Сизерона
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Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Екатерина Боброва оценила слова судьи международной категории Александра Веденина о французском танцоре на льду Гийоме Сизероне. Веденин считает, что дуэт Габриэла ПападакисГийом Сизерон катается холодно, потому что партнёр нетрадиционной ориентации, что мешает ему выразить реальную любовь.

«Моё мнение, что этот фактор никак не должен влиять на оценку судей. Я вообще не понимаю, зачем об этом говорить? Я сейчас аккуратно подбираю слова, чтобы меня правильно поняли. Но извините, а партнёры, которые ненавидят друг друга, а потом на льду показывают страсть, любовь, целуются, нежно прикасаются руками? Такое очень часто бывает — а потом со льда расходятся в разные стороны. Или есть пары, где брат с сестрой. Может быть, про это поговорим?

Давайте оценивать то, что мы видим на льду в первую очередь, а не какой ориентации люди и вместе ли они. У нас с Димой (Соловьёвым. — Прим. «Чемпионата») тоже никогда не было плотской, человеческой любви, мы, по сути, друзья. Откуда идея, что нам надо вторую оценку снизить? Давайте смотреть, как люди отыгрывают актёрски во время соревнований. И мне пока увиденное всё больше и больше нравится», — цитирует Боброву Sport24.

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