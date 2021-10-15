Екатерина Боброва отреагировала на слова судьи Веденина об ориентации Сизерона

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Екатерина Боброва оценила слова судьи международной категории Александра Веденина о французском танцоре на льду Гийоме Сизероне. Веденин считает, что дуэт Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон катается холодно, потому что партнёр нетрадиционной ориентации, что мешает ему выразить реальную любовь.
«Моё мнение, что этот фактор никак не должен влиять на оценку судей. Я вообще не понимаю, зачем об этом говорить? Я сейчас аккуратно подбираю слова, чтобы меня правильно поняли. Но извините, а партнёры, которые ненавидят друг друга, а потом на льду показывают страсть, любовь, целуются, нежно прикасаются руками? Такое очень часто бывает — а потом со льда расходятся в разные стороны. Или есть пары, где брат с сестрой. Может быть, про это поговорим?
Давайте оценивать то, что мы видим на льду в первую очередь, а не какой ориентации люди и вместе ли они. У нас с Димой (Соловьёвым. — Прим. «Чемпионата») тоже никогда не было плотской, человеческой любви, мы, по сути, друзья. Откуда идея, что нам надо вторую оценку снизить? Давайте смотреть, как люди отыгрывают актёрски во время соревнований. И мне пока увиденное всё больше и больше нравится», — цитирует Боброву Sport24.
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