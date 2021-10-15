Маи Михара выиграла турнир Asian Open

Японская фигуристка Маи Михара одержала победу на турнире Asian Open в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 135,75 балла, в том числе 70,80 балла за технику и 64,95 балла за компоненты. Общий результат по сумме двух прокатов составил 203,58 балла.

Второй стала другая японка Каори Сакамото. Замкнула тройку Джоанна Со из Гонконга.

ISU Challenger. Asian Open. Пекин, Китай. Женщины

1. Маи Михара (Япония) — 203,58 балла

2. Каори Сакамото (Япония) — 202,28

3. Джоанна Со (Гонконг) — 155,65

4. Тин Цзухань (Тайвань) — 155,03

5. Йенни Сааринен (Финляндия) — 154,45

6. Николь Шотт (Германия) — 148,08

7. Чжу Йи (Китай) — 147,38

8. Кристина Исаев (Германия) — 146,05

9. Цзинь Хэнсинь (Китай) — 118,11.

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