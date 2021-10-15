Андрей Мозалёв одержал победу на турнире Ice Star в Минске
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Российский фигурист Андрей Мозалёв одержал победу на турнире Ice Star в Минске (Беларусь). В произвольной программе спортсмен показал результат 159,93 балла, в том числе 80,75 балла за технику и 80,18 балла за компоненты. Общий результат по сумме двух прокатов составил 244,61 балла.
Вторым и третьим стали представители Беларуси Константин Милюков и Александр Лебедев.
Ice Star. Беларусь, Минск. Мужчины
1. Андрей Мозалёв (Россия) – 244,61
2. Константин Милюков (Беларусь) – 241,24
3. Александр Лебедев (Беларусь) – 167,01
4. Николай Козлов (Беларусь) – 145,49.
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