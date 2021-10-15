Фигуристка Анастасия Гулякова стала второй на турнире Ice Star в Минске

На международном турнире серии «челленджер» Ice Star в Минске разыграны медали в женском одиночном катании. Победу одержала белорусская фигуристка Виктория Сафонова, выигравшая как короткую, так и произвольную программу. Россиянка Анастасия Гулякова заняла второе место. Замкнула тройку призёров выступающая за Украину Анастасия Шаботова.
Элементов ультра-си в исполнении фигуристок зрители не увидели. Самым сложным из исполненных стал каскад из двух тройных прыжков от Сафоновой.
Напомним, в соревнованиях мужчин победу одержал россиянин Андрей Мозалёв.
Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Ice Star. Минск, Беларусь
Женщины
1. Виктория Сафонова (Беларусь) – 198,08.
2. Анастасия Гулякова (Россия) – 183,06.
3. Анастасия Шаботова (Украина) — 167,69
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