Фигуристка Анастасия Гулякова стала второй на турнире Ice Star в Минске

На международном турнире серии «челленджер» Ice Star в Минске разыграны медали в женском одиночном катании. Победу одержала белорусская фигуристка Виктория Сафонова, выигравшая как короткую, так и произвольную программу. Россиянка Анастасия Гулякова заняла второе место. Замкнула тройку призёров выступающая за Украину Анастасия Шаботова.

Элементов ультра-си в исполнении фигуристок зрители не увидели. Самым сложным из исполненных стал каскад из двух тройных прыжков от Сафоновой.

Напомним, в соревнованиях мужчин победу одержал россиянин Андрей Мозалёв.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Ice Star. Минск, Беларусь

Женщины

1. Виктория Сафонова (Беларусь) – 198,08.

2. Анастасия Гулякова (Россия) – 183,06.

3. Анастасия Шаботова (Украина) — 167,69