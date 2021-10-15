Фигурист Дмитрий Алиев оценил выступление на Budapest Trophy

Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал выступление на международном турнире серии «челленджер» Budapest Trophy в Венгрии.
Алиев провалил короткую программу и шёл пятым, но в итоге сумел подняться на второе место, уступив только итальянцу Маттео Риццо. Третье место занял лидировавший после первого дня соревнований Александр Самарин.
«Да, было непросто… И грустно. И весело. По-разному… Живём! И двигаемся дальше!
Всем спасибо, кто поддерживал и делал это так, от души…», — написал Алиев на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Алиева в «Инстаграме».
В произвольной программе Алиев чисто исполнил четверной лутц и каскад тройной аксель – тройной сальхов через ойлер, но упал с сольного тройного акселя, а вместо четверного тулупа прыгнул тройной.
Самарин обошёлся без падений. Он исполнил четверной лутц в каскаде с тройным тулупом. На тройном акселе Александр сделал степ-аут, а затем повторил прыжок.
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