Фигуристы Шанаева и Нарижный — бронзовые призёры Budapest Trophy

На международном турнире серии «челленджер» Budapest Trophy разыграны медали в соревнованиях танцевальных дуэтов. Россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный стали бронзовыми призёрами, уступая фигуристам из Армении и Литвы. Шанаева и Нарижный заняли третье место как в ритм-танце, так и в произвольной программе.



Победителями соревнований стали представители Армении Тина Гарабедян и Симон Прул-Сенекаль, по сумме двух программ обошедшие лидировавший после первого дня соревнований литовский дуэт Эллисон Рид и Саулиус Амбрулевичюс на 0,04 балла.



Фигурное катание. Budapest Trophy. Венгрия

Танцы на льду



1. Тина Гарабедян/Симон Прул-Сенекаль (Армения) – 181,05.

2. Эллисон Рид/Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 181,01.

3. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (Россия) – 174,90.