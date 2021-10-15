Фигуристы Шанаева и Нарижный — бронзовые призёры Budapest Trophy

На международном турнире серии «челленджер» Budapest Trophy разыграны медали в соревнованиях танцевальных дуэтов. Россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный стали бронзовыми призёрами, уступая фигуристам из Армении и Литвы. Шанаева и Нарижный заняли третье место как в ритм-танце, так и в произвольной программе.
Победителями соревнований стали представители Армении Тина Гарабедян и Симон Прул-Сенекаль, по сумме двух программ обошедшие лидировавший после первого дня соревнований литовский дуэт Эллисон Рид и Саулиус Амбрулевичюс на 0,04 балла.
Фигурное катание. Budapest Trophy. Венгрия
Танцы на льду
1. Тина Гарабедян/Симон Прул-Сенекаль (Армения) – 181,05.
2. Эллисон Рид/Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 181,01.
3. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (Россия) – 174,90.
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