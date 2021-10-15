Фигурист Самарин: с такими баллами и в юниорах бы немножко просели

Российский фигурист Александр Самарин оценил своё выступление на международном турнире серии «челленджер» Budapest Trophy. Спортсмен допустил много ошибок при исполнении прыжковых элементов и занял третье место, уступив итальянцу Маттео Риццо и соотечественнику Дмитрию Алиеву.



«Ничего страшного не произошло. Только начало сезона, у меня успешнее прошли Челябинск и Сызрань. Сейчас не то чтобы спад, скорее, спуск перед подъёмом. Нужно подойти в хорошей форме к этапам Гран-при и главным стартам. Всё идёт своей дорогой. Конечно, было очень много глупых ошибок в короткой, случилось непонятное. Трагедии никакой нет. Мы ехали сюда, чтобы почувствовать ощущение международного турнира, потому что прошлого сезона у меня практически не было. Нужно было немного взбодриться, скоро едем в Канаду.

Был ли запланирован спад? Скорее, прогнозирован. Хотелось выступить намного лучше, без срывов в короткой, без бабочек. Понятно, что это стыдная история. С такими баллами мы бы и в юниорах немножко просели. Но это такой турнир, где мы ставили задачу прочувствовать всю атмосферу международного старта. Почему после короткой смеялись с тренером? Очень «хорошо» всё откатали вчера. Была борьба, кто «лучше».

Планирую ли усложнение контента в Канаде? Сейчас было упрощение (смеётся). К Канаде попробуем вернуть то, что было запланировано изначально. Гран-при уже скоро, поэтому неожиданностей никаких не планируется», — приводит слова Самарина Sport24.

Этап Гран-при в Канаде пройдёт с 29 по 31 октября.