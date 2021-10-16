Фигуристку из США, претендующую на ОИ-2022, оправдали после положительной допинг-пробы

Американская фигуристка Джессика-Ноэль Калаланг, выступающая в паре с Брайаном Джонсоном, получила оправдательный приговор по делу о нарушении антидопинговых правил. Напомним, в январе 2021 года в допинг-пробе Калаланг было обнаружено запрещённое вещество – 4-CPA, оно является метаболитом меклофеноксата.
Сообщается, что американское антидопинговое агентство (USADA) в сотрудничестве со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) на протяжении восьми месяцев расследовало дело Джессики. Всё это время Калаланг была отстранена от участия в соревнованиях и лишена государственного финансирования. В результате, эксперты пришли к выводу, что запрещённый стимулятор попал в организм 26-летней спортсменки через косметические средства. USADA полностью оправдало Калаланг.
«Не хочу, чтоб это случилось ещё с кем-либо. Это был очень неприятный момент, я знала, что не сделала ничего плохого, продолжала бороться и не сдавалась. Мы не собирались доставать белый флаг. Но временами я чувствовала себя абсолютно беспомощной», — приводит слова Калаланг Inside The Games.
В сентябре пара Калаланг/Джонсон выступила на выставочном турнире Finlandia Trophy 2021, где дуэт занял четвёртое место. Отметим, что Джессика и Брайан являются претендентами на участие в Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
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