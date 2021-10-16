Анна Щербакова провела тренировку в Будапеште с пластырем на шее

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова провела тренировку в Будапеште (Венгрия) с пластырем на шее.
Сегодня, 16 октября Щербакова представит короткую программу на турнире серии ISU Challenger Budapest Trophy. Россию на соревнованиях также представят Майя Хромых и Софья Самодурова. Соревнования начнутся в 18:00 мск.
В рамках тренировки Щербакова исполнила тренировочный прокат короткой программы, в которой сделала все прыжки чисто, кроме риттбергера, с которого упала. А лутц вышел без каскада.
Отметим, что турнир в Будапеште станет для Щербаковой первым международным стартом в олимпийском сезоне — 2021/2022.
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