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Мишина, Галлямов и Козловский стали заслуженными мастерами спорта. Бойковой в списке нет

Мишина, Галлямов и Козловский стали заслуженными мастерами спорта. Бойковой в списке нет
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Фигуристы Анастасия Мишина, Александр Галлямов и Дмитрий Козловский получили звание заслуженных мастеров спорта России. Об этом сообщается на сайте Министерства спорта РФ.

Мишина выступает в паре с Галлямовым, Козловский выступает в тандеме с Александрой Бойковой. Пары тренируются в одной группе – у Тамары Москвиной и Артура Минчука. На ЧМ-2021 в Стокгольме (Швеция) Бойкова и Козловский ехали фаворитами, но чемпионами стали Мишина и Галлямов. Также Мишина и Галлямов стали победителями командного чемпионата мира – 2021, прошедшего в Осаке (Япония). Козловский же в паре с Бойковой одерживал победу на чемпионате Европы в 2020 году и становился бронзовым призёром в 2019-м.

Также звания заслуженного мастера спорта были удостоены чемпион Европы по дзюдо Инал Тасоев и четырёхкратный бронзовый призёр чемпионата мира на отдельных дистанциях по конькобежному спорту Сергей Трофимов.

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