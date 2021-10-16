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«Только через мой труп!» Хореограф Тутберидзе – о детской вакцинации от COVID-19

«Только через мой труп!» Хореограф Тутберидзе – о детской вакцинации от COVID-19
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Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, отреагировал на новость о вакцинации детей от коронавируса, которую планируют начать в январе 2022 года.

«Ну что, друзья! Похоже подготовка к детской вакцинации идёт полным ходом. В связи с этим у меня вопрос к вам родители. Что вы думаете по этому поводу? Мой ответ: «Только через мой труп!». Мы сожрали принудиловку взрослых, но готовы ли сожрать принудиловку наших детей?» — написал Железняков в своём «инстаграме».

Ранее Железняков обратился к поклонникам Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

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