Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Энберт объяснил слова Милохина о том, что Медведева «не любит» Загитову

Энберт объяснил слова Милохина о том, что Медведева «не любит» Загитову
Комментарии

Российский фигурист Александр Энберт прокомментировал слова тиктокера Дани Милохина об отношениях Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

Напомним, в момент, пока фигуристка отвечала на вопрос о работе Загитовой в качестве ведущей телепроекта «Ледниковый период», Милохин за её спиной дважды прошептал: «Она её не любит», жестом показав разбитое сердце. Позднее Энберт отреагировал на видео с вышеописанным моментом смеющимися смайликами.

«Я поставил смайлики именно Дане, даже отметил его аккаунт. Я хотел сказать, что он смешно кривляется на камеру, и меня это развеселило. Как может быть какая-то глобальная вражда между девушками? Нет никакой глобальной вражды, мы все общаемся: с Алиной общаемся, встречаемся и рассказываем ей о нашей программе, с Женей общаемся хорошо, когда катаемся. Это всё ерунда, это всё надумано людьми вокруг. Может, им так кажется, но это была просто смешная шутка от Дани, и я её оценил», — приводит слова Энберта «Газета.Ru».

Новость по теме
«Она её не любит». Милохин вмешался в ответ Медведевой про Загитову
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021