Энберт объяснил слова Милохина о том, что Медведева «не любит» Загитову

Российский фигурист Александр Энберт прокомментировал слова тиктокера Дани Милохина об отношениях Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

Напомним, в момент, пока фигуристка отвечала на вопрос о работе Загитовой в качестве ведущей телепроекта «Ледниковый период», Милохин за её спиной дважды прошептал: «Она её не любит», жестом показав разбитое сердце. Позднее Энберт отреагировал на видео с вышеописанным моментом смеющимися смайликами.

«Я поставил смайлики именно Дане, даже отметил его аккаунт. Я хотел сказать, что он смешно кривляется на камеру, и меня это развеселило. Как может быть какая-то глобальная вражда между девушками? Нет никакой глобальной вражды, мы все общаемся: с Алиной общаемся, встречаемся и рассказываем ей о нашей программе, с Женей общаемся хорошо, когда катаемся. Это всё ерунда, это всё надумано людьми вокруг. Может, им так кажется, но это была просто смешная шутка от Дани, и я её оценил», — приводит слова Энберта «Газета.Ru».