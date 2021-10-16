Бывший глава РУСАДА Ганус поддержал решение ВАДА оправдать фигуристку из США

Бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался о решении Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) оправдать американскую фигуристку Джессику-Ноэль Калаланг, обвинявшуюся в нарушении антидопинговых правил.

Напомним, в январе 2021 года в допинг-пробе Калаланг было обнаружено запрещённое вещество – 4-CPA, которое является метаболитом меклофеноксата. Расследование длилось 8 месяцев, в течение которых фигуристка была отстранена. В результате эксперты пришли к выводу, что запрещённый стимулятор попал в организм 26-летней спортсменки через косметические средства.

«У нас есть спортивные юристы, которые успешно доказывали попадание запрещённых препаратов в организм спортсмена путём использования молочных продуктов. Есть такие примеры и оправдательные решения. Я не видел ни одного случая за свою практику, чтобы ВАДА было лояльно к кому-либо — вне зависимости от того, США это или другая страна. ВАДА всегда старается держать обоснованную позицию. Я так понимаю, что если было принято такое решение в отношении американской фигуристки, для этого были весомые аргументы. Это профессиональная работа юристов.

Я не считаю, что уместно проводить политические параллели и говорить, что российского спортсмена не простили бы в такой ситуации. Я знаю кейсы, которые были у нас. Я же сам ярый борец с допингом и многое ставил под сомнение. Здесь очень тонкая грань между правовой защитой и злоупотреблением правом. Нам не нужно давать повода, а надо сделать необходимый минимум, чтобы выйти из этого замкнутого круга», — приводит слова Гануса «Газета.Ru».