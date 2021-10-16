Ягудин оценил красоту Загитовой и попросил «медвеботов» покинуть его «инстаграм»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин вместе со своей соведущей Алиной Загитовой пригласил зрителей смотреть очередной выпуск проекта «Ледниковый период» и попросил «медвеботов» покинуть страницу.
«Погнали…… «Ледниковый период». С нереальной красоткой Алиной Загитовой приглашаем вас к просмотру серии. И прошу медвеботов покинуть страницу, спасибо», — подписал видео на своей странице в «Инстаграме» Ягудин.
Видео можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».
«Какова красота! Боже мой, какая красота рядом со мной и какая красота творилась на этом льду во время съёмки очередной серии «Ледникового периода». Зрители, вам понравилось? Это действительно было круто!» — говорит Ягудин в видео.
Напомним, российская фигуристка Евгения Медведева в шоу «Ледниковый период» выступает в паре с тиктокером Даней Милохиным.
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