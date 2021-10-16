Анна Щербакова выиграла короткую программу на Budapest Trophy

Чемпионка мира Анна Щербакова лидирует по итогам короткой программы на международном турнире серии «челленджер» Budapest Trophy. Второе и третье места занимают её соотечественницы — Майя Хромых и Софья Самодурова.

Все россиянки не исполняли разрешённый в короткой программе элемент ультра-си – тройной аксель – и не допустили ошибок. Однако оценки судей оказались не очень высоки.

Произвольную программу на Budapest Trophy фигуристки покажут завтра,17 октября.



Фигурное катание. Budapest Trophy. Будапешт, Венгрия

Женщины. Короткая программа

1. Анна Щербакова (Россия) – 74,76.

2. Майя Хромых (Россия) – 72,82.

3. Софья Самодурова (Россия) – 67,15.

4. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 64,32.

5. Алина Урушадзе (Грузия) – 60,32.