«Вращения были лучшими в жизни». Самодурова — о короткой программе на Budapest Trophy

Чемпионка Европы 2019 года по фигурному катанию Софья Самодурова заявила, что в короткой программе на «челленджере» Budapest Trophy сделала лучшие в жизни вращения.
Судьи оценили выступление Самодуровой в 67,15 балла, что соответствует третьему месту после первого дня соревнований. Впереди соотечественницы — Анна Щербакова и Майя Хромых.
«Все запланированные элементы я сделала хорошо, а вращения были, мне кажется, лучшими в жизни. Рабочий прокат. Спокойный и размеренный. А задача у меня одна: я не стремлюсь к первому месту, надо объективно оценивать ситуацию, без четверных прыжков первое место недостижимо. У меня цель – кататься так, как я умею, на максимум, и кататься в удовольствие.
Когда-то новые элементы будут готовы, — рассказала она. – Стараемся, но упора на тройной аксель пока нет. Надо сначала войти в такую форму, чтобы не было ни страха, ни риска тройного акселя», — приводит слова Самодуровой «РИА Новости».
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