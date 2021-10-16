«Вращения были лучшими в жизни». Самодурова — о короткой программе на Budapest Trophy

Чемпионка Европы 2019 года по фигурному катанию Софья Самодурова заявила, что в короткой программе на «челленджере» Budapest Trophy сделала лучшие в жизни вращения.

Судьи оценили выступление Самодуровой в 67,15 балла, что соответствует третьему месту после первого дня соревнований. Впереди соотечественницы — Анна Щербакова и Майя Хромых.

«Все запланированные элементы я сделала хорошо, а вращения были, мне кажется, лучшими в жизни. Рабочий прокат. Спокойный и размеренный. А задача у меня одна: я не стремлюсь к первому месту, надо объективно оценивать ситуацию, без четверных прыжков первое место недостижимо. У меня цель – кататься так, как я умею, на максимум, и кататься в удовольствие.

Когда-то новые элементы будут готовы, — рассказала она. – Стараемся, но упора на тройной аксель пока нет. Надо сначала войти в такую форму, чтобы не было ни страха, ни риска тройного акселя», — приводит слова Самодуровой «РИА Новости».