«Стоп хейт». Ягудин объяснился с поклонниками Медведевой

Олимпийскому чемпиону Алексею Ягудину не удалось избежать хейта по отношению к Евгении Медведевой, попросив покинуть его страницу «медведеботов». Более того, он случайно вызвал хейт в свой адрес и вынужден был объяснить свои действия.
«Случайно хейтеру Жени поставил «аплодисменты», когда хотел ответить на комплимент другому пользователю. Я старый. Дедушка «Инстаграма». Поэтому могу не там кликать. Мне начали писать хейт поклонники Жени Медведевой, к которой я отношусь с большим уважением, мы дружим и всё хорошо. На хейт я отреагировал. Вспылил. Только потом понял, откуда хейт ко мне.
Я не понял хейт ко мне со стороны поклонников Жени. Подумал, очередные баталии непонятные между двумя лагерями. Я это не поддерживаю.
Позже мне прислали скрин и объяснили, на что я отправил своё виртуальное почтение. Глупость. Недоразумение. Ерунда. Тупанул. Признаю. Прошу простить и понять. И #стопхейт», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».
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