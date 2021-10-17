«Стоп хейт». Ягудин объяснился с поклонниками Медведевой

Олимпийскому чемпиону Алексею Ягудину не удалось избежать хейта по отношению к Евгении Медведевой, попросив покинуть его страницу «медведеботов». Более того, он случайно вызвал хейт в свой адрес и вынужден был объяснить свои действия.

«Случайно хейтеру Жени поставил «аплодисменты», когда хотел ответить на комплимент другому пользователю. Я старый. Дедушка «Инстаграма». Поэтому могу не там кликать. Мне начали писать хейт поклонники Жени Медведевой, к которой я отношусь с большим уважением, мы дружим и всё хорошо. На хейт я отреагировал. Вспылил. Только потом понял, откуда хейт ко мне.



Я не понял хейт ко мне со стороны поклонников Жени. Подумал, очередные баталии непонятные между двумя лагерями. Я это не поддерживаю.



Позже мне прислали скрин и объяснили, на что я отправил своё виртуальное почтение. Глупость. Недоразумение. Ерунда. Тупанул. Признаю. Прошу простить и понять. И #стопхейт», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».