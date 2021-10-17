Американский журналист – о таланте Загитовой: мы знали, что золото ей уготовано в будущем

Журналист CNN и FOX Том Киркланд, также работающий на Olympic Channel, высказался о таланте олимпийской чемпионки из России Алины Загитовой.
«Выступая комментаторами мероприятия, мы знали, когда ей было 14 или 15 лет, она влетела в женское катание на Европейском юношеском олимпийском фестивале. Мы сказали, что золото ей уготовано в будущем», — написал Киркланд в своём «твиттере».
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России, серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы, финала Гран-при и чемпионата России 2017 года. Напомним, Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Спортсменка не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022. Алина участвует в различных ледовых шоу.
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