В Дубае пройдёт ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица»
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Член совета директоров КХЛ Александр Крылов поделился подробностями Dubai Ice Show, которое пройдёт с 3 по 5 декабря в Дубае (ОАЭ) в рамках международной выставки «Экспо-2020». 3 декабря состоится вынесенный матч КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом», 4 и 5 декабря – ледовое шоу.
«В ближайшее время будет объявлено о старте продаж билетов на Dubai Ice Show. Планируем провести ряд ярких запоминающихся ивентов, в том числе шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», чтобы жители Дубая узнали о российском хоккее и спорте на льду. Хотим показать им всё лучшее, что есть на льду в России — хоккей и фигурное катание. Ждём всех в Дубае в начале декабря!» — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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