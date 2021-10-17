Фигуристка Хромых выиграла Budapest Trophy, опередив Щербакову и Самодурову

Российская фигуристка Майя Хромых одержала победу на турнире серии «челленджер» Budapest Trophy.

Благодаря победе в произвольной программе Хромых, которая дебютировала на международных соревнованиях среди взрослых, обошла чемпионку мира Анну Щербакову, лидировавшую после первого дня соревнований. Третье место заняла ещё одна россиянка Софья Самодурова.



Хромых допустила ошибку при приземлении с сольного четверного тулупа, но чисто исполнила тот же прыжок в каскаде. Щербакова допустила падение с четверного флипа. Самодурова упала с тройного сальхова.



Фигурное катание. Budapest Trophy. Будапешт, Венгрия

Женщины

1. Майя Хромых (Россия) – 224,91

2. Анна Щербакова (Россия) – 222,73.

3. Софья Самодурова (Россия) – 190,91

4. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 184,93.

5. Алина Урушадзе (Грузия) – 179,14.