Татьяна Тарасова оценила победу Майи Хромых на турнире Budapest Trophy в Венгрии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результаты соревнований в женском одиночном катании на турнире серии «челленджер» Budapest Trophy в Венгрии.
Благодаря победе в произвольной программе Майя Хромых, которая дебютировала на международных соревнованиях среди взрослых, обошла чемпионку мира Анну Щербакову. Третье место заняла ещё одна россиянка Софья Самодурова. Хромых исполнила два четверных прыжка (один с ошибкой), Щербакова упала с единственного четверного флипа.
«Все наши девочки делают один и тот же набор прыжков: они его освоили практически на сто процентов. Сейчас учат четверные… Побеждать будут как раз те, кто прыгает четверные без падения.
Поймите, всё решают четверные прыжки. Хотя у мальчиков мы этого не видим, зато у девочек — заметно невооружённым глазом. Наша ведущая спортсменка и чемпионка мира Анна Щербакова упала. Сделала одну ошибку на четверном флипе… Прыгнула и упала. Зато девочка, которая прекрасно катается, одержала победу. Казалось бы, её никто не знает, но она выполнила каскад четверной тулуп – тройной тулуп. Правда, один сорвала, но всё равно стала первой. Хромых — молодец! У неё очень хорошая программа. Мне очень нравится!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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