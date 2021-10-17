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«Бессмысленная мешанина». Американский журналист Херш — о музыке к программе Щербаковой

«Бессмысленная мешанина». Американский журналист Херш — о музыке к программе Щербаковой
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Американский журналист Филипп Херш раскритиковал музыкальное сопровождение произвольной программы действующей чемпионки мира Анны Щербаковой.

Спортсменка впервые на международном старте показала поставленную для олимпийского сезона программу «Мастер и Маргарита». Олднако, кроме саундтрека Игоря Корнелюка к одноимённому сериалу, в программе Щербаковой присутствует музыка Моцарта и группы Apocalyptica.

«Музыка в произвольной программе Щербаковой – это бессмысленная мешанина. Прикреплённая в конце Lacrimosa из «Реквиема» Моцарта? Что за чёрт?» – написал Херш на своей странице в «Твиттере».

В Будапеште Щербакова заняла второе место, уступив Майе Хромых. Судьбу золота решили четверные в произвольной программе. Щербакова упала с четверного флипа, а Хромых прыгнула два четверных тулупа (один с ошибкой на приземлении).

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