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«Всё самое интересное впереди». Даниил Глейхенгауз — об итогах турнира в Венгрии

«Всё самое интересное впереди». Даниил Глейхенгауз — об итогах турнира в Венгрии
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Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз поздравил Майю Хромых и Анну Щербакову, ставших призёрами турнира серии «челленджер» в Будапеште.

Хромых, для которой это был первый международный старт среди взрослых, завоевала золото, действующая чемпионка мира Щербакова стала серебряным призёром. Глейхенгауз сопровождал девушек в Венгрии, представляя штаб Этери Тутберидзе.

«Золото и серебро для Майи Хромых и Анны Щербаковой на турнире в Будапеште! Поздравляю наших девушек и нашу команду Team Tutberidze! Всё самое интересное впереди. Спасибо за поддержку всем, кто болел и переживал за наших девушек», — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Даниила Глейхенгауза в «Инстаграме».

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