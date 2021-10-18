Глейхенгауз просил отстранить двух российских журналистов от общения с Хромых и Щербаковой

Российские фигуристки Майя Хромых и Анна Щербакова по окончании турнира серии «челленджер» Budapest Trophy не стали давать интервью российским СМИ, а пообщались только с местным телевидением, сообщает Sport24. Один из организаторов сообщил прессе, что фигуристки не выйдут к российским медиа.
Хореограф и тренер по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с Этери Тутберидзе, сначала заявил, что ничего по этому поводу не знает. Однако затем оказалось, что он просил отстранить двух конкретных российских журналистов.
На турнире в Будапеште Хромых заняла первое место, Щербакова — второе. Ещё одна россиянка Софья Самодурова стала третьей.
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