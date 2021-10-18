Американский журналист поставил Медведеву выше Загитовой в пирамиде Тутберидзе

Американский журналист Дэвид Лис рассказал об отношении к российским фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой. Медведева в паре с Даней Милохиным принимает участие в шоу «Ледниковый период», Загитова является ведущей проекта вместе с Алексеем Ягудиным.

«Загитова и Медведева занимают места внизу моей пирамиды Тутберидзе. У обеих были много драмы. Я не очень внимательно слежу за происходящим на их телешоу. Похоже, многое было сделано ради рейтингов, эти ежедневные слова про то, что они не нравятся друг другу. Это уже не новость. Что-то там было с Загитовой и этим парнем (Даней Милохиным. — Прим. «Чемпионата»), точно не знаю.



На этой неделе программа у Медведевой была очень странной. Я не понял, что там происходило, но было странно. Ставлю Евгению на половину балла выше Загитовой только из-за вау-эффекта. Если Медведева ещё имеет отношение к спорту, то Загитова могла бы уже делать деньги, выйти замуж и вести славную спокойную жизнь. У Евгении есть эта жажда Тарасовой — быть в центре внимания. Я её ставлю повыше», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

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