Американский журналист связал результаты Щербаковой с приёмом нюхательного средства

Американский журналист Дэвид Лис предположил, что российской фигуристке Анне Щербаковой помогало добиваться успеха нюхательное средство. На прошедшем турнире Budapest Trophy 17-летняя чемпионка мира заняла второе место, проиграв соотечественнице Майе Хромых.
«Косторную рано вычёркивать из списка претенденток. Этери хочет забрать весь олимпийский подиум, и ей нужны три спортсменки. Считаю, что третье место всё ещё вакантно. В то же время Щербакова сбавляет. Знаю, что у неё возникли проблемы с шеей, но дело не в травме. У неё нет мощи, чтобы чётко выполнять четверные. И если ей прямо перед выступлением не будут давать нюхательное средство, как это было на чемпионате России… Так, я не фармацевт, но то, что происходило на чемпионате России, чем бы это ни являлось, не повторилось на чемпионате мира. Сейчас Анна выглядит слабее», — сказала Лис в подкасте The Sskating Lesson.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 18 октября 2021
-
12:56
-
11:53
-
11:21
-
11:01
-
08:55
- 17 октября 2021
-
23:32
-
22:31
-
22:16
-
21:46
-
21:09
-
20:48
-
20:35
-
19:43
-
19:29
-
19:16
-
18:32
-
17:44
-
13:50
-
10:01
-
01:09
-
00:35
-
00:10
- 16 октября 2021
-
22:44
-
21:05
-
20:55
-
20:37
-
20:26
-
17:18
-
17:08
-
16:41
-
15:15
-
13:07
-
12:51
-
10:56
- 15 октября 2021
-
22:02