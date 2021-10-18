Американский журналист связал результаты Щербаковой с приёмом нюхательного средства

Американский журналист Дэвид Лис предположил, что российской фигуристке Анне Щербаковой помогало добиваться успеха нюхательное средство. На прошедшем турнире Budapest Trophy 17-летняя чемпионка мира заняла второе место, проиграв соотечественнице Майе Хромых.

«Косторную рано вычёркивать из списка претенденток. Этери хочет забрать весь олимпийский подиум, и ей нужны три спортсменки. Считаю, что третье место всё ещё вакантно. В то же время Щербакова сбавляет. Знаю, что у неё возникли проблемы с шеей, но дело не в травме. У неё нет мощи, чтобы чётко выполнять четверные. И если ей прямо перед выступлением не будут давать нюхательное средство, как это было на чемпионате России… Так, я не фармацевт, но то, что происходило на чемпионате России, чем бы это ни являлось, не повторилось на чемпионате мира. Сейчас Анна выглядит слабее», — сказала Лис в подкасте The Sskating Lesson.

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