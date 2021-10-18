Михаил Коляда лидирует после короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина

Трёхкратный чемпион России Михаил Коляда лидирует после короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт-Петербурге и завершится 19 октября. На втором месте идёт Макар Игнатов, третьем – Пётр Гуменник.

Судьи оценили выступление Коляды в 101,2 балла. Ученик Алексея Мишина упал с четверного сальхова, в остальном чисто исполнив элементы.

Мемориал Панина-Коломенкина, Санкт-Петербург. Короткая программа, мужчины.

1. Михаил Коляда — 101,2 балла

2. Макар Игнатов — 99,96

3. Пётр Гуменник — 94,07

4. Матвей Ветлугин — 92,96

5. Андрей Лазукин — 89,58

6. Владислав Дикиджи — 88,29

7. Глеб Лутфуллин — 84,88.

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