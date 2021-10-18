Судья: в Пекине, скорее всего, выиграют русские девочки. Это уже сейчас многим не нравится

Судья международной категории Александр Веденин прокомментировал слова американского журналиста Филипа Херша. Ранее Херш усомнился в честности двух мировых рекордов Камилы Валиевой на турнире серии «челленджер» в Финляндии.

«Позволю себе упрекнуть мистера Херша в лукавстве. Весь мир фигурного катания знает его как одного из самых опытных и профессиональных спортивных журналистов. В своё время он много сделал для пропаганды образа Мишель Кван, когда та ещё не была звездой. Херш был одним из первых, кто увидел и раскрыл талант этой невероятно одарённой юной фигуристки. И сейчас я не верю, что он не увидел такого же уровня энергии у Камилы. Если её энергетика сметала со своих мест спокойных, хладнокровных финнов, то уж такой эксперт, как Херш, мог что-то не заметить лишь потому, что очень не хотел этого. Да и если бы русской Валиевой поставили меньше баллов, то в Финляндии они бы достались другой русской — Туктамышевой или Косторной. Других вариантов просто нет! Это и вызывает такую желчную реакцию у мистера злопыхателя.

Ещё меня очень заинтересовали технические советы, которые Филипп Херш несколько раз давал Камиле в недавнем прошлом. Он рекомендовал улучшить технику выездов. Если Херш так хорошо разбирается в технике, что даёт советы Этери Тутберидзе, чего же он не помог прекрасной фигуристке Карен Чен, которая до сих пор делает большинство прыжков в недокрут? Она уже даже приучила к этому судей, и те постепенно перестают замечать ошибки. Или почему Херш не помог Джейсону Брауну освоить наконец сложные прыжки? Он единственный из первой десятки мира, кто за последние пять лет почти ни на одном старте не выполнил чисто два тройных акселя в произвольной программе, не говоря уже о квадах.

Идёт подготовка к Олимпийским играм, где, скорее всего, выиграют русские девочки. И это уже сейчас многим не нравится. Политика в спорте — как часть спортивной или околоспортивной борьбы. Это всегда было, есть и будет. Но я бы попросил наш хор домохозяек, обуреваемых хейтом и завистью, не принимать участия в данной борьбе! Хочется пожелать вам сосредоточиться на изготовлении котлет на кухне и не лезть в мир фигурного катания. Ведь 15-17-летние девочки, которых вы хейтите за «завышенные оценки», читают ваш бред, и он на них не может не влиять», — цитирует Веденина сайт «Матч ТВ».