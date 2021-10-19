Веденин рассказал, как судьи хотели наказать Трусову за реакцию Плющенко на её оценки

Судья международной категории Александр Веденин рассказал, как эмоции тренеров могут повлиять на отношение судей к спортсмену. В частности, Веденин упомянул эмоции Евгения Плющенко на прошлогоднем чемпионате России на оценки Александры Трусовой, которая в тот момент тренировалась в «Ангелах Плющенко».
«Я, честно говоря, посоветовал бы любому тренеру не демонстрировать столь явно своего неудовольствия в экране телевизора. Судьи тоже за этим следят, и я застал в прошлом году на чемпионате России разговоры судей после реакции Жени Плющенко с вызывающей жестикуляцией на оценки Трусовой. Судьи были очень возмущены и обижены, настроены наказать спортсменку за неподобающее поведение тренера. Не забывайте, что судьи — обычные люди, которым ничто человеческое не чуждо», — приводит слова Веденина сайт «Матч ТВ».
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