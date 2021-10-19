«Ну нифига себе!» Муцениеце оценила свежее фото Медведевой, которое снял Костов
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Латвийская актриса Агата Муцениеце отреагировала на новое фото двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, которая та выложила в своём «инстаграме». Снимок сделал болгарский певец Кристиан Костов.
Муцениеце и Медведева выступают в телешоу «Ледниковый период».
«Ну нифига себе!» — подписала фото Муцениеце.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгении Медведевой.
Вот что написали другие подписчики:
«Эта фотография заслуживает новой аватарки».
«Почему этот шедевр ещё не в Лувре?»
«Красота красивейшая!»
«Возвращайтесь на лёд, пожалуйста».
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