Елизавета Туктамышева показала, как она жила в номере отеля на Finlandia Trophy. Видео

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое видео. В видео показано, как спортсменка жила в номере отеля на Finlandia Trophy.

«То, что обычно остаётся за кадром. Как спортсмены живут на соревнованиях. Интересно такое? Дайте реакцию. Рассказываю и показываю, как мы жили на Finlandia Trophy», — подписала она видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

«Конечно, интересно! А с кем делили номер?» — написал один из подписчиков в комментариях.

«Мне вот интересно, а как фигуристы готовятся в плане укладки волос, нанесения косметики и т. п. Если образ достаточно сложный, кто всё это делает?» — добавил другой подписчик.

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