Алёна Косторная: в прошлый раз я пыталась ползти до Канады. В этот раз буду прыгать

Российская фигуристка Алёна Косторная поделилась ожиданиями в преддверии этапа Гран-при в Канаде, который пройдёт в конце октября.
«В прошлый раз я пыталась ползти до Канады (не получилось). В этот раз я буду прыгать до Канады», — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующему видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Алёны Косторной.
Алёна Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при 2019 года, серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов России, серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, победительницей и серебряным призёром финала юниорского Гран-при.
В марте 2021 года стало известно о возвращении Косторной в группу Этери Тутберидзе. С лета 2020 года Алёна работала с Евгением Плющенко.
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