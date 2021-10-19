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Актриса Дарья Мельникова: Загитова — потрясающей красоты человек

Актриса Дарья Мельникова: Загитова — потрясающей красоты человек
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Актриса Дарья Мельникова, выступающая в шоу «Ледниковый период» с олимпийским чемпионом в парном катании Максимом Марининым, оценила ведущих проекта — Алексея Ягудина и Алину Загитову.

«Алексей Ягудин — потрясающий мужчина! У него прекрасное чувство юмора, он очень деликатный, умный, галантный. Вообще, восхищаюсь им. И с Алиной Загитовой мне комфортно. Я никаких трудностей не испытываю. Алина — потрясающей красоты человек. Мне кажется, у неё всё прекрасно получается.

Загитова брала уроки сценической речи? Ну, это очень сложно — быть ведущей, не имея навыков этого и изначальной предрасположенности к этому, поскольку человек всю жизнь занимался спортом. Я даже больше скажу: артистам трудно быть ведущими. Вот мне, например, быть ведущей очень трудно.

Надо членораздельно говорить, знать тему для разговора, очень много чего помнить, не путать имена, не путать ничего, слушать ухо, задавать вопросы, знать, к чему подвести, что спросить. Это жуткий, просто колоссальный труд. Не знаю, как Алина справляется. Ну правда — это ужасный труд. Надо ещё и держать лицо при этом», — цитирует Мельникову «Газета.Ru».

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