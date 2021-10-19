«Видят программу спиной». Екатерина Боброва рассказала о зрителях «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Екатерина Боброва рассказала о зрителях проекта «Ледниковый период».
«Все важны. Над шоу «Ледниковый период» работает большая команда во главе с Ильёй Авербухом. Елена Станиславовна, Албена Денкова, Максим Ставиский, операторы, звукорежиссёры, световики, плюс, конечно, спортсмены и артисты, которые тренируются каждый день. Но! Большую роль в общей прекрасной картинке, которую видят телезрители на экранах, играют зрители в зале. И у них работа тоже не из лёгких.
Они приходят за час до начала съёмки (это примерно час дня) и уходят через час после окончания выступления последней пары, так как ведущим надо дописать ещё свои реплики, например, представления участников. По факту у зрителей есть только один перерыв в 30 минут во время заливки льда между двух групп участников. Зрители сидят напротив судей, поэтому программу они видят спиной. Те, кто сидит в зале, — это истинные любители фигурного катания, потому что они могут не только всё это выдержать, но и получают удовольствие! Хочется поблагодарить этих людей за их поддержку!» — написала Боброва.
Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Бобровой.
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