Рика Кихира снялась с этапа Гран-при в Канаде

Японская фигуристка Рика Кихира не выступит на этапе Гран-при в Канаде, сообщает Hochi.news. Соревнования пройдут в Ванкувере с 29 по 31 октября.
Сообщается, что Кихире не удалось полностью восстановиться после травмы правой лодыжки, которую она получила в июле. Спортсменка продолжит программу реабилитации.
19-летняя Кихира — двукратная чемпионка четырёх континентов (2019, 2020), победительница финала Гран-при (2018), двукратная чемпионка Японии (2020, 2021), серебряный (2019) и бронзовый (2021) призёр командного чемпионата мира.
Напомним, из российских фигуристок на этапе Гран-при в Канаде выступят Алёна Косторная, Елизавета Туктамышева и Камила Валиева.
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