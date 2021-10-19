Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кацалапов впервые вышел на лёд после травмы спины

Кацалапов впервые вышел на лёд после травмы спины
Комментарии

Российский фигурист Никита Кацалапов возобновил тренировки на льду после травмы спины, из-за которой его дуэт с Викторией Синициной был вынужден сняться с этапа Кубка России в Йошкар-Оле.

«Мне уже лучше, начал тренировки на льду, но в облегчённом режиме, без поддержек, так как реабилитация продолжается. Готовимся к японскому этапу Гран-при», — цитирует Кацалапова «РИА Новости Спорт».

Этап Гран-при в Токио пройдёт 12-14 ноября.

Напомним, Синицина и Кацалапов лидировали на этапе Кубка России в Йошкар-Оле после ритм-танца. Перед произвольным танцем пара снялась из-за травмы фигуриста, а сам этап впоследствии выиграли Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме
Жулин — о травме Кацалапова: пока он даже носки надеть не может
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021