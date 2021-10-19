Кацалапов впервые вышел на лёд после травмы спины

Российский фигурист Никита Кацалапов возобновил тренировки на льду после травмы спины, из-за которой его дуэт с Викторией Синициной был вынужден сняться с этапа Кубка России в Йошкар-Оле.
«Мне уже лучше, начал тренировки на льду, но в облегчённом режиме, без поддержек, так как реабилитация продолжается. Готовимся к японскому этапу Гран-при», — цитирует Кацалапова «РИА Новости Спорт».
Этап Гран-при в Токио пройдёт 12-14 ноября.
Напомним, Синицина и Кацалапов лидировали на этапе Кубка России в Йошкар-Оле после ритм-танца. Перед произвольным танцем пара снялась из-за травмы фигуриста, а сам этап впоследствии выиграли Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 19 октября 2021
-
18:16
-
18:03
-
15:15
-
14:53
-
14:33
-
12:18
-
10:03
-
09:28
-
09:01
-
08:43
-
08:37
-
08:17
-
08:08
-
08:03
-
07:51
-
07:42
-
00:29
- 18 октября 2021
-
22:59
-
19:23
-
14:31
-
12:56
-
11:53
-
11:21
-
11:01
-
08:55
- 17 октября 2021
-
23:32
-
22:31
-
22:16
-
21:46
-
21:09
-
20:48
-
20:35
-
19:43
-
19:29
-
19:16