Кацалапов впервые вышел на лёд после травмы спины

Российский фигурист Никита Кацалапов возобновил тренировки на льду после травмы спины, из-за которой его дуэт с Викторией Синициной был вынужден сняться с этапа Кубка России в Йошкар-Оле.



«Мне уже лучше, начал тренировки на льду, но в облегчённом режиме, без поддержек, так как реабилитация продолжается. Готовимся к японскому этапу Гран-при», — цитирует Кацалапова «РИА Новости Спорт».



Этап Гран-при в Токио пройдёт 12-14 ноября.



Напомним, Синицина и Кацалапов лидировали на этапе Кубка России в Йошкар-Оле после ритм-танца. Перед произвольным танцем пара снялась из-за травмы фигуриста, а сам этап впоследствии выиграли Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин.



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