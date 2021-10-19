Кадырова и Бальченко победили на Мемориале Панина-Коломенкина

Фигуристы Ясмина Кадырова и Иван Бальченко стали победителями Мемориала Панина-Коломенкина среди спортивных пар. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.
Судьи оценили выступление Кадыровой и Бальченко в 198,02 балла. Второй результат показали Алина Соловьёва и Елисей Иванов (180,95), третий — Татьяна Румянцева и Александр Акимов (126,53).
Мемориал Панина-Коломенкина, Санкт-Петербург. Спортивные пары. Итог
1. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко – 198,02
2. Алина Соловьёва – Елисей Иванов – 180,95
3. Татьяна Румянцева – Александр Акимов – 126,53
Произвольная программа
1. Ясмина Кадырова / Иван Бальченко – 126,85
2. Алина Соловьёва / Елисей Иванов – 123,07
3. Татьяна Румянцева / Александр Акимов – 79,10
Короткая программа
1. Ясмина Кадырова / Иван Бальченко – 71,17
2. Алина Соловьёва / Елисей Иванов – 57,88
3. Татьяна Румянцева / Александр Акимов – 47,43.
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